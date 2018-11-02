Van'da 154 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde 154 kilo 80 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler ihbar üzerine İpekyolu ilçesi Yeni Mahalle Melek Sokağı'nda bir evde arama yaptı.
Narkotik köpeği "Lisa"nın da kullanıldığı aramalarda, çatı katı ile kömürlükte koli ve çuvallarda 300 paket halinde 154 kilo 80 gram eroin bulundu.
M.Ç, C.K. ve E.K, "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.
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