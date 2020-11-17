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Van’da 205 kilo 840 gram eroin ele geçirildi

17.11.2020 11:20 | Son Güncelleme:
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Van’da 205 kilo 840 gram eroin ele geçirildi

Van’ın Başkale ve İpekyolu ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda 205 kilo 840 gram eroin ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde İpekyolu ilçesinde bir araçta ve Başkale ilçesinde de dere yatağında arama yapıldığı belirtildi.

Van’ın Başkale ve İpekyolu ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda 205 kilo 840 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde İpekyolu ilçesinde bir araçta ve Başkale ilçesinde de dere yatağında arama yapıldığı belirtildi. Aramalarda toplam 205 kilo 840 gram eroin maddesi ele geçirilirken, B.P. isimli şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılacağı belirtildi.

Van’da 205 kilo 840 gram eroin ele geçirildi

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