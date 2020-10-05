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Van’da 2’si havasızlıktan ölen 74 göçmenin yakalandığı minibüs otoparka çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 18:13 | Son Güncelleme

Van’da 2 göçmenin havasızlıktan öldüğü ve 72 kaçak göçmenin yakalandığı minibüs jandarma otoparkına çekildi.Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışmada, İpekyolu ilçesine bağlı Köşebaşı-Bostaniçi mahalleleri güzergahında 65 AAS 904 plakalı minibüs ihbar üzerine durduruldu.

Van’da 2 göçmenin havasızlıktan öldüğü ve 72 kaçak göçmenin yakalandığı minibüs jandarma otoparkına çekildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışmada, İpekyolu ilçesine bağlı Köşebaşı-Bostaniçi mahalleleri güzergahında 65 AAS 904 plakalı minibüs ihbar üzerine durduruldu. Minibüste yapılan aramada 2 göçmenin havasızlık ve sıkışmadan dolayı öldüğü belirlenirken, sağ olarak 37 Pakistan, 33 Afganistan, 2 Irak uyruklu toplam 72 düzensiz göçmen yakalandı. Ölen kaçak göçmenlerin cenazeleri Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü morguna kaldırılırken, 72 düzensiz göçmen ise Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Kaçak göçmenlerin yakalandığı minibüs, İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesine çekildi. Minibüse kaçak göçmenleri yerleştirmek için koltukların söküldüğü ve boş alanda göçmenlere ait malzemeler bulunduğu görüldü.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 organizatörden H.Ö.’nün Özalp Belediyesinin HDP’li Meclis Üyesi olduğu öğrenilirken, şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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