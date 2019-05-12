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Van'da 3 metruk binada 219  kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 10:39 | Son Güncelleme

VAN'da polisin düzenlediği operasyonda, 3 ayrı metruk evde gizlenen Afganistan, Pakistan, Sri Lanka ve Irak uyruklu toplam 219 kaçak yakalandı.

Van'da 3 metruk binada 219  kaçak yakalandı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da polisin düzenlediği operasyonda, 3 ayrı metruk evde gizlenen Afganistan, Pakistan, Sri Lanka ve Irak uyruklu toplam 219 kaçak yakalandı.
İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, Karşıyaka Mahallesi Yeditepe 1'inci Sokak'ta, 3 metruk eve operasyon düzenledi. Operasyonda, yurda yasa dışı girdikleri belirlenen 173'ü Afganistan, 41'i Pakistan, 4'ü Sri Lanka ve 1'i Irak uyruklu, toplam 219 kaçak yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Polis ekipleri, kaçakların yurda girişine ve gizlenmesine yardımcı olan organizatörlerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Van'da 3 metruk binada 219 kaçak yakalandıVan'da 3 metruk binada 219 kaçak yakalandıVan'da 3 metruk binada 219 kaçak yakalandı

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