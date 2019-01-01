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Van'da 362 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 11:21 | Son Güncelleme

VAN'da dün akşamdan itibabaren etkili olmaya başlayan kar yağışıyla birlikte merkez ve ilçelere bağlı 362 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 362 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

VAN, (DHA)- VAN'da dün akşamdan itibabaren etkili olmaya başlayan kar yağışıyla birlikte merkez ve ilçelere bağlı 362 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri kapalı yolları açmak çalışma başlattı.
Van'da dün akşam etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aralıklarla devam eden kar ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 68, Başkale'de 18, Çaldıran'da 103, Çatak'ta 39, Erciş'te 2, Gevaş'ta 13, Gürpınar'da 55, Muradiye'de 25, Özalp'ta 22 ve merkez Tuşba ilçesinde 17 olmak üzere toplam 362 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Van'da 362 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

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