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  4. Van’da 4 günde 356 yerleşim biriminin yolu açıldı

Van’da 4 günde 356 yerleşim biriminin yolu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 10:24 | Son Güncelleme

Van’da 4 günde 356 yerleşim biriminin yolu açıldı

Van'da etkili olan kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 359 yerleşim biriminden 356'sının yolu açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, karla mücadele ekiplerinin kar ve tipi dolayısıyla kapanan yolların açılması için çalışma yürüttüğü belirtildi.

30 ekiple yürütülen çalışmalarda 4 günden bu yana 356 yolun ulaşıma açıldığı bildirilen açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gürpınar'da 2 ve Başkale'de 1 yerleşim birimine ulaşımın sağlanamadığı kaydedildi.

Açıklamada, 3 mahallenin yolunun açılması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Muş/Bitlis

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, Muş'ta kar yağışı nedeniyle kapalı köy yollarının açıldığını, ekiplerinin grup köy yollarında yol genişletme çalışmasını sürdürdüklerini söyledi.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ise kapanan 3 köy yolunu ulaşıma açtıklarını belirterek, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.

- Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olacağı bölgede, rüzgar genellikle kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Van'da 1, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 4, Hakkari’de 5 ve Bitlis'te 3 derece olması öngörülüyor.

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