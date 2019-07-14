Van'da 59 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, 59 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Van'da kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadelede aranan şahısların yakalanması amacıyla "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

Kent merkezi ve ilçelerdeki 37 kontrol noktasında başlatılan denetimlerde, 7 bin 464 kişi sorgulandı. Ekipler, 4 bin 998 aracı kontrol etti, 49 araç sahibine 11 bin 272 lira cezai işlem uyguladı. Denetimler sonucu 11 araç ise trafikten men edildi.

Yol kontrolleri sırasında da 59 düzensiz göçmen yakalandı, 232 gram metamfetamin ile 100 gram esrar ele geçirildi.

