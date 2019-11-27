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Van’da aranan 12 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 09:25 | Son Güncelleme

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Van’da aranan 12 kişi yakalandı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar sonucunda; ‘Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması/Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama’ suçlarından 18 yıl 9 ay hapis cezası olan R.Ş., ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama/Suç Eşyasının Satın Alınması’ suçlarından 8 yıl 4 ay hapis ve 133 bin 320 TL adli para cezası bulunan İ.D., ‘Terör Örgütü İsimlerini Kullanarak Tehdit/Hırsızlık’ suçlarından 7 yıl 1 ay cezası bulunun R.T., ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis, bin TL adli para cezası bulunan M.G., ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçundan 3 yıl 4 ay cezası bulunan E.S., ‘Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Neden Olma’ suçundan A.E., ‘Hırsızlık’ suçundan V.G., ‘Tehdit’ suçundan S.B., ‘Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması/Hırsızlık’ suçlarından 9 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.T., ‘Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması/Yaralama’ suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan D.T., ‘Hırsızlık’ suçundan İ.K., ‘Nitelikli Yağma’ suçundan S.M. isimli 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış. Akabinde adli mercilere teslim edilmişlerdir” denildi.

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