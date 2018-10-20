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Van'da fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 10:16 | Son Güncelleme

Kent merkezi ile Gevaş ilçesinde gözaltına alınan 14 zanlıdan 13'ü tutuklandı

Van'da düzenlenen fuhuş operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları öne sürülenlere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Üç aylık takip sonucu Van'da 6, Gevaş'ta 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda fuhuş yaptığı tespit edilen 35 kadın yakalandı. Kadınlara fuhuş yaptırdığı ve yer temin ettiği ileri sürülen 14 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 13'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

Fuhuş yaptığı tespit edilen 35 kadına 37 bin 240 lira ceza kesildi.

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fuhuş fuhuş operasyonu Gevaş Van

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