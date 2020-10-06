Van’da göçmen kaçakçılığı yapan 4 kişi tutuklandı

Van’da 2 göçmenin havasızlıktan öldüğü ve 72 kaçak göçmenin yakalandığı olayda göçmen kaçakçılığı yapan 4 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İpekyolu ilçesi Bostaniçi-Köşebaşı mahalleleri güzergahında yapılan operasyonda S.B yönetimindeki minibüste 2’si havasızlıktan hayatını kaybetmiş toplam 72 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan takiple göçmen taşıyan araca öncülük ve gözcülük yapan, organizatör Ç.Ö., Ş.H., H.Ü ve 3 araç daha yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 organizatör jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

