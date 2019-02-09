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Van'da renkli kayak festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 15:34 | Son Güncelleme

Çaldıran ilçesinde düzenlenen "2. Geleneksel Kayak Festivali" renkli görüntülere sahne oldu - Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar: -"Burada çocuklarımız artık kışın evlerine kapanmayacak. Kayak ve buz pateninde milli sporcularımız çıkacak"

Van'ın Çaldıran ilçesinde düzenlenen "2. Geleneksel Kayak Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Çaldıran Belediyesi tarafından düzenlenen festival için il ve ilçelerden kayakseverler, Çaldıran Kayak Merkezi'nde buluştu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yakılan festival ateşiyle etkinlikler başlatıldı. Kayak takımlarının meşale gösterisi yaptığı festivalde, halk oyunları ekibine vatandaşların katılması renkli görüntüler oluşturdu.

Festivalede kızak ve naylon poşetle yapılan kayak yarışmalarında dereceye girenlere ise ödülleri verildi.

- "Kış turizm merkezi olmayı hedefliyoruz"

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, gazetecilere yaptığı açıklamada, soğuk havanın hakim olduğu ilçede güzel etkinler düzenlemeye gayret ettiklerini söyledi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen festivali sürdürmek istediklerini belirten Dundar, "İnşallah Türkiye'nin önemli bir kış turizm merkezi olmayı hedefliyoruz. Burada yıllardır soğuk dışında bir haber çıkmadı. Genellikle eksi 40 dereceleri bulan soğuk, donan yaban hayvanları gündeme geldi. İnşallah bundan sonra sıcak termal suyumuzla ve kar kalitesinin yüksek olduğu bir kayak merkeziyle daha güzel bir ilçe haline geleceğiz." dedi.

İlçenin büyük bir kayak potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Dundar, "Burada çocuklarımız artık kışın evlerine kapanmayacak. Kayak ve buz pateninde milli sporcularımız çıkacak. İnşallah uluslararası yarışmalara katılacak sporcular yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Çaldıran festivali kayak Van

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