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Van’da şüpheli çanta alarmı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 13:51 | Son Güncelleme

Van’da cadde üzerinde park halindeki bir minibüsün kenarına bırakılan şüpheli çanta, polis alarma geçirdi.

Van’da cadde üzerinde park halindeki bir minibüsün kenarına bırakılan şüpheli çanta, polis alarma geçirdi. Bölgede bulunan TOMA’dan tazyikli su ile müdahale edilen çantadan kıyafet çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay, Beşyol mevkiinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından park halindeki minibüsün kenarına bırakılan çantayı gören vatandaşlar polise haber verdi. Kısa sürede bölgeye giden polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak uzman ekipleri bekledi. Şüpheli çantaya önce Beşyol mevkiinde bulunan TOMA’dan tazyikli su ile müdahale edildi. Daha sonra olay yerine gelen özel kıyafetli bomba uzmanının yaptığı kontrolde çantadan elbise çıkmasıyla, cadde tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı.

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