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Van’da terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 23:00 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı ve 3 adet roketatar mühimmatı sevk fişeği ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Barış Mahallesi kırsalında 8 Ekim 2020 tarihinde operasyon icra edilmiştir.

Van’da terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı ve 3 adet roketatar mühimmatı sevk fişeği ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Barış Mahallesi kırsalında 8 Ekim 2020 tarihinde operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde 3 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 3 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı sevk fişeği, 1 adet büyük telsiz ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar olay yerinde imha edildi" denildi.

Van’da terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

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