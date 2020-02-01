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Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 11:22 | Son Güncelleme

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetleri ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütünün kırsal yapılanmasında yer alan iki kişi ile PKK'lı teröristlerle görüşmeleri bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Ev, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
KCK PKK terör operasyonu Van

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