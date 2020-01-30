HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van'da terör ve uyuşturucu suçlarından aranan 2 şüpheli yakalandı

Van'da terör ve uyuşturucu suçlarından aranan 2 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 14:19 | Son Güncelleme

Van'da terör ve uyuşturucu suçlarından aranan 2 şüpheli yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde "terör örgütü PKK üyesi olmak" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde yapma veya sağlama" suçlarından aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları kapsamında, Başkale ilçesi Akal Mahallesinde, "terör örgütü PKK üyesi olmak" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından aranan 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
Şişli'deki mucize kurtuluşla ilgili yeni detaylar!Şişli'deki mucize kurtuluşla ilgili yeni detaylar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aranan şahıslar Jandarma PKK terör örgütü Van

En Çok Okunan Haberler

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Akdeniz'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Akdeniz'de deprem!

Son dakika! Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Şişli'deki mucize kurtuluşla ilgili yeni detaylar!

Şişli'deki mucize kurtuluşla ilgili yeni detaylar!

AKUT’un 'Güvendeyim' uygulamasına depremden sonra ilgi

Elazığ depreminin ardından herkes bu uygulamayı indiriyor

2020'nin ilk Milli Güvenlik Kurulu toplandı

2020'nin ilk MGK'sı toplandı

Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.