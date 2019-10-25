Van’da tıbbi atıkları dezenfekte eden cihaz üretildi

Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) bünyesinde faaliyet gösteren İran firması, “Türk Malı” etiketiyle, mikrodalga teknolojisiyle hastanelerdeki tıbbi atıkları dezenfekte eden cihaz üretti.

Türkiye’deki hastanelerin tıbbi atıkları yüksek bir maliyetle bertaraf ettiğini gören İran asıllı Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley, düşük maliyetle tıbbi atıkları yerinde dezenfekte eden cihaz üretimine başladı. Seri üretimine başlanan cihazın hem patenti hem de İSO ve uluslararası CE belgesi alındı. Akrediteli bir laboratuvarda bütün testlerden başarıyla geçen cihazın satışına da başlandı.

“Tıbbi atıklar daha kolay dezenfekte edilecek”

İHA muhabirine konuşan Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley, geliştirdikleri cihazın mikrodalga teknolojisiyle hastaneden çıkan tıbbi atıkları dezenfekte ettiğini belirtti. Tıbbi atıkların dezenfekte edilmesinin hem zor hem de maliyetli olduğunu, ancak bu cihazla atıkların hem kolay hem de düşük maliyetle bertaraf edildiğini ifade eden Fojlaley, “Tıbbi atıkların dezenfekte edilerek belediyelere teslim edilmesi gerekiyor. Şu an mevcut dünyada bu tıbbi atıklar buhar sistemiyle dezenfekte ediliyor. Ancak bu yöntemin dezavantajları vardır. Örneğin bu yöntem basınçtan kaynaklı patlamaların yaşanmasına neden olabilir. Diğer taraftan bu yöntemi kullanmak için büyük bir alana ihtiyaç duyulmaktadır. Biz ise tıbbi atıkları daha kolay yoldan dezenfekte edilmesi için bir cihaz geliştirdik. Elektrikle çalışan cihazımız, tıbbi atıkları mikrodalgayla arındırmaktadır” dedi.