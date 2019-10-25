HABER

Van’da tıbbi atıkları dezenfekte eden cihaz üretildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 17:23 | Son Güncelleme

Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) bünyesinde faaliyet gösteren İran firması, “Türk Malı” etiketiyle, mikrodalga teknolojisiyle hastanelerdeki tıbbi atıkları dezenfekte eden cihaz üretti.Türkiye’deki hastanelerin tıbbi atıkları yüksek bir maliyetle bertaraf ettiğini gören İran asıllı Yüksek Makine Mühendisi Dr.

Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) bünyesinde faaliyet gösteren İran firması, “Türk Malı” etiketiyle, mikrodalga teknolojisiyle hastanelerdeki tıbbi atıkları dezenfekte eden cihaz üretti.
Türkiye’deki hastanelerin tıbbi atıkları yüksek bir maliyetle bertaraf ettiğini gören İran asıllı Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley, düşük maliyetle tıbbi atıkları yerinde dezenfekte eden cihaz üretimine başladı. Seri üretimine başlanan cihazın hem patenti hem de İSO ve uluslararası CE belgesi alındı. Akrediteli bir laboratuvarda bütün testlerden başarıyla geçen cihazın satışına da başlandı.

“Tıbbi atıklar daha kolay dezenfekte edilecek”
İHA muhabirine konuşan Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley, geliştirdikleri cihazın mikrodalga teknolojisiyle hastaneden çıkan tıbbi atıkları dezenfekte ettiğini belirtti. Tıbbi atıkların dezenfekte edilmesinin hem zor hem de maliyetli olduğunu, ancak bu cihazla atıkların hem kolay hem de düşük maliyetle bertaraf edildiğini ifade eden Fojlaley, “Tıbbi atıkların dezenfekte edilerek belediyelere teslim edilmesi gerekiyor. Şu an mevcut dünyada bu tıbbi atıklar buhar sistemiyle dezenfekte ediliyor. Ancak bu yöntemin dezavantajları vardır. Örneğin bu yöntem basınçtan kaynaklı patlamaların yaşanmasına neden olabilir. Diğer taraftan bu yöntemi kullanmak için büyük bir alana ihtiyaç duyulmaktadır. Biz ise tıbbi atıkları daha kolay yoldan dezenfekte edilmesi için bir cihaz geliştirdik. Elektrikle çalışan cihazımız, tıbbi atıkları mikrodalgayla arındırmaktadır” dedi.

“45 dakikada dezenfekte diyor”
Geliştirdikleri cihazın tıbbi atıkları 45 ile 60 dakika içerisinde dezenfekte ettiğini dile getiren Fojlaley, “Cihazlarımızın kapasiteleri farklıdır. 300 ve 500 litrelik cihazlarımız var. Tabi daha yüksek kapasiteli cihazı da burada üretebiliriz. Büyük hastaneler bu cihazda iki adet de kullanabilir” diye konuştu.

“Devlet, hastanelerde büyük bir tasarruf sağlayacaktır”
Cihazın hastaneleri büyük bir masraftan kurtaracağına dikkat çeken Fojlaley, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dünyada sadece Avusturya’da bir şirket bu cihaza benzer üretim yaptı. Avusturya bu cihazı çok yüksek fiyatla satıyor. Ancak biz çok düşük maliyetle burada üretimini yaptık. Çok düşük bir fiyatla ülkemizdeki hastanelere satabiliriz. Cihazımız için uluslararası CE ve İSO belgelerini aldık. Akrediteli bir labratuvarda onay da aldık. Hastaneler tıbbi atıkları bertaraf ederken, çok büyük masraf yapmaktadırlar. Devlet, hastanelerde büyük bir tasarruf sağlayacaktır.”
İŞGEM’de üretimini yaptıkları cihazın yüzde 100 Türk Malı olduğuna dikkat çeken Fojlaley, cihazın “Türk Malı” etiketiyle satışa çıkarıldığını kaydetti.

PARTNER Güzel modelden olay yaratan poz: Açıldı açılacak Güzel modelden olay yaratan poz: Açıldı açılacak
Öğrencilerden Mehmetçiğe moral mektubuÖğrencilerden Mehmetçiğe moral mektubu
Mudanya’nın 2020 yılı bütçesi 116 milyon 270 binMudanya’nın 2020 yılı bütçesi 116 milyon 270 bin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' notası!

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' notası!

Liseyi karıştıran iddia! Veli ve öğrenciler tepki gösterdi

Liseyi karıştıran iddia! Veli ve öğrenciler tepki gösterdi

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Bakanlık'tan İBB'ye 'Kemerburgaz' tepkisi!

Bakanlık'tan İBB'ye 'Kemerburgaz' tepkisi!

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT'ten operasyon! 'Meksika İmamı' Osman Karaca tutuklandı

MİT'ten operasyon! "Meksika İmamı" tutuklandı

Mazlum Kobani kimdir? Ferhad Abdi Şahin kimdir? Kırmızı bültenle aranan teröristin geçmişi

Kırmızı bültenle aranan teröristin geçmişi

Son dakika! İstanbul'da Silivri açıklarında deprem

İstanbul'da Silivri açıklarında deprem

Ankara Kızılay'da şüpheli çanta alarmı!

Ankara'da hareketli dakikalar! Kızılay'da alarm

Onur Yaser Can davasında yeni gelişme! İki polise 6 yıl hapis

Onur Yaser Can davasında yeni gelişme!

Macaristan Başbakanından 'güvenli bölge' açıklaması

Macaristan Başbakanından 'güvenli bölge' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.