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Van’da toprağa gömülü 37 kilo toz esrar ele geçirildi

22.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Tuşba ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda toprağa gömülü 37 kilogram toz esrar ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van’da toprağa gömülü 37 kilo toz esrar ele geçirildi

Van’ın Tuşba ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda toprağa gömülü 37 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “21 Mart 2021 tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde Tuşba ilçesi Alabayır Mahallesi yeni çevre yolu mevkiinde yapılan arazi aramasında, toprağa gömülü vaziyette 2 çuval içerisinde 37 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili adli soruşturma devam etmektedir” denildi.

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