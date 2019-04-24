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Van'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 09:21 | Son Güncelleme

Edremit ilçesinde 29 kilo 795 gram eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

Van'ın Edremit ilçesinde kamyonetteki aramada 29 kilo 795 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan H.O. yönetimindeki 65 ND 230 plakalı kamyonette arama yapıldı.

Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, aracın motoruna gizlenmiş 58 pakette 29 kilo 795 gram eroin bulundu.

Sürücü H.O. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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eroin uyuşturucu operasyonu Van

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