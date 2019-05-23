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Van'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 10:11 | Son Güncelleme

Edremit ilçesinde minibüste 75 kilo 640 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

Van'ın Edremit ilçesinde minibüste yapılan aramada 75 kilo 640 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları A.B. idaresindeki minibüste arama yaptı.

Narkotik köpeği Şila'nın da kullanıldığı aramada, minibüsün yan döşemelerine gizlenmiş 145 pakette 75 kilo 640 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü A.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Edremit eroin uyuşturucu Van

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