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Van'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 09:17 | Son Güncelleme

Tuşba ilçesinde, polisin uygulama noktasında durdurduğu otomobilde 55 kilo 760 gram eroin ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı

Van'ın Tuşba ilçesinde bir otomobilde 55 kilo 760 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Özalp kara yolu uygulama noktasında, şüphe üzerine otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Kara"nın da kullanıldığı aramada, otomobil bagajında 4 sırt çantasında 108 paket halinde 55 kilo 760 gram eroin bulundu.

Sürücü ve otomobildeki şüpheli gözaltına alındı.

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eroin otomobil Tuşba uyuşturucu Van

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