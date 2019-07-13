Van'da yaz ortasında kayak keyfi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kayakçıları, Bahçesaray ilçesindeki Karebet Geçidi'nde Temmuz ayının ortasında kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kayakçıları, kayak yapmak için Van-Bahçesaray yolundaki yaklaşık 3 bin rakımlı Karebet Geçidi'ne gitti. Kayakçılar, halen metrelerce karın bulunduğu bölgede, kayak yaptı. Sporcular, kış aylarında yapılacak yarışmalara hazırlandıklarını belirterek, bu mevsimde kayak yapabilmenin kendileri için bir şans olduğunu söyledi.

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