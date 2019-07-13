HABER

Van'da yaz ortasında kayak keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 15:17 | Son Güncelleme

VAN Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kayakçıları, Bahçesaray ilçesindeki Karebet Geçidi'nde Temmuz ayının ortasında kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Van'da yaz ortasında kayak keyfi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kayakçıları, Bahçesaray ilçesindeki Karebet Geçidi'nde Temmuz ayının ortasında kayak yapmanın keyfini yaşadı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kayakçıları, kayak yapmak için Van-Bahçesaray yolundaki yaklaşık 3 bin rakımlı Karebet Geçidi'ne gitti. Kayakçılar, halen metrelerce karın bulunduğu bölgede, kayak yaptı. Sporcular, kış aylarında yapılacak yarışmalara hazırlandıklarını belirterek, bu mevsimde kayak yapabilmenin kendileri için bir şans olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Van'da yaz ortasında kayak keyfiVan'da yaz ortasında kayak keyfiVan'da yaz ortasında kayak keyfiVan'da yaz ortasında kayak keyfi

Görülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptıGörülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptı
Yoldaki çalışma Mustafakemalpaşa'daki trafiği kilitlediYoldaki çalışma Mustafakemalpaşa'daki trafiği kilitledi
Datça'nın kültürel hazinelerinin kente dönmesi için imza kampanyasıDatça'nın kültürel hazinelerinin kente dönmesi için imza kampanyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz treni ilk seferi için yola çıktı

15 Temmuz treni ilk seferi için yola çıktı

15 Temmuz görselli hızlı tren ilk seferini yaptı

15 Temmuz görselli hızlı tren ilk seferini yaptı

Her güneşe çıktığında DNA'sı mutasyona uğruyor! Yıllar sonra ilk kez...

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

15 Temmuz Gazisi Baş: O geceyi hiçbir zaman unutamam

15 Temmuz Gazisi Baş: O geceyi hiçbir zaman unutamam

'15 Temmuz benim yeniden doğumum oldu'

'15 Temmuz benim yeniden doğumum oldu'

Soğuktan üşüyen müşterilerine polar vermek yerine fanusa sokuyor

Doğadan ayrı kalamayanlar! Burası tam size göre

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.