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Van’daki arazi kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 02:52 | Son Güncelleme

Van’daki arazi meselesi yüzünden çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı, sopalı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.Van’da 25 Haziran’da çarşı merkezinde çıkan ve daha sonra farklı yerlerde devam eden kavgada biri ağır olmak üzere 8 kişi yaralanmıştı.

Van’daki arazi kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Van’daki arazi meselesi yüzünden çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı, sopalı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Van’da 25 Haziran’da çarşı merkezinde çıkan ve daha sonra farklı yerlerde devam eden kavgada biri ağır olmak üzere 8 kişi yaralanmıştı. Taş, sopa, bıçak ve silahın kullanıldığı kavgada R.K. (33) ağır yaralanmış ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan R.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
Aynı tarihte Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde devam eden kavga ise an be an kameraya yansıdı. Bir midibüsün içinden çekilen görüntülerde, iki grubun sopalarla kavga ettikleri ve bazılarının da yaralanarak kanlar içinde kaldığı görülüyor.

Van’daki arazi kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Van’daki arazi kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

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