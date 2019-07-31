Van'daki Ramotoloji Merkezi çocuk hastaların umudu oldu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde açılan Çocuk Romatoloji Merkezi, bölgedeki romatizma hastası çocuklar için umut oldu.

Son zamanlarda önemli sağlık yatırımlarının yapıldığı, son teknolojiyle donatılan hastanelerin açıldığı ve alanında başarılı doktorların görev yaptığı Van, bölgenin sağlık üssü olma yolunda ilerliyor.

Birçok ilden ve komşu ülkelerden hastaların tedavi için tercih ettiği Van'da, geçen yıl hizmete açılan bölgenin ilk Romatoloji Merkezi de önemli bir eksikliğin giderilmesini sağladı.

Daha önce İstanbul ve Ankara gibi illere gitmek zorunda kalan hastalar, yeni merkez sayesinde Van'da tedavi imkanı buldu.

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Romatoloji Uzmanı Dr. Sezgin Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezde 8 ilden gelen hastalara hizmet vererek önemli bir ihtiyacı karşıladıklarını söyledi.

Daha önce Van'da böyle bir merkezin bulunmadığını aktaran Şahin, burada çocuk romatizma hastalıklarını takip ettiklerini belirtti.