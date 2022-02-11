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  4. Vanlı Bedir dedenin kravat tutkusu! 63 yıldır çıkarmadı, yatağa bile onunla giriyor

Vanlı Bedir dedenin kravat tutkusu! 63 yıldır çıkarmadı, yatağa bile onunla giriyor

11.02.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Gürpınar ilçesinde adının verildiği "Bedir Bey" mezrasında oturan 70 yaşındaki Bedir Akbulut, çocukluğundan bu yana biriktirdiği rengarenk 1500 kravatı yaşamının ayrılmaz parçası haline getirdi. Akbulut, Bana herkes kravat hediye ediyor. Artık eve sığmıyor, nereye koyacağımı bilemiyorum. Hayvanlarımı beslerken de sürekli kravatlayım. Kravat hayatımın bir parçası

Van'ın Gürpınar ilçesinde adının verildiği mezrada oturan 70 yaşındaki Bedir Akbulut, 63 yılda biriktirdiği 1500 kravatı hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirdi. İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Bedir Bey mezrasında oturan 4 çocuk babası Akbulut, renkli yaşamıyla dikkati çekiyor. Hayvanlarını otlatırken, ev işlerini yaparken takım elbise ve kravatını çıkarmayan Akbulut, evinin en büyük odasında rengarenk kravatlarının bir kısmını sergiliyor.

''HER GÜN FARKLI BİR KRAVAT TAKIYORUM''

Akbulut, AA muhabirine, kravat tutkusunun çocukluğuna dayandığını anlattı. Yıllar içinde kravatın hayatının bir parçası haline geldiğini söyleyen Akbulut, "Kravatla tanışmam 7 yaşında oldu. Yaylada hediye edilen bir kravat tutkum haline geldi. O günden bu yanda asla kravatsız dışarı çıkmıyorum hatta evin içerisinde de sürekli kravatlıyım. Benim kravat tutkumu bilen vali, belediye başkanı, kaymakamlar, savcılar, siyasiler sürekli kravat hediye ediyorlar. Şu an 1500 kravatım var. Her gün farklı bir kravat takıyorum." dedi.

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''UYURKEN BİLE KRAVATIMI ÇIKARMIYORUM''

Akbulut, 100'e yakın takım elbisesinin de olduğunu belirterek, "Bana herkes kravat hediye ediyor. Artık eve sığmıyor. Onları koyacak yer bulamıyorum. Mecbur odamda sergiliyorum." diye konuştu.

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Çocukluğunda ilk taktığı kravatı sakladığını anlatan Akbulut, "Hayvanlarımı beslerken de sürekli kravatlayım. Uyurken bile kravatımı çıkarmıyorum, çok seviyorum. Kravat hayatımın bir parçasıdır. Asla dışarıya kravatsız çıkmam, tüm ilçe halkı bunu biliyor." dedi.

''ONU KRAVATSIZ GÖRMEDİK''

İlçe sakinlerinden Murat Tunç da "Bedir amca çok renkli ve güzel bir insan. Onu tüm memleket çok seviyor. Tarlada, koyunların içinde, çarşıda onu hep kravatlı görüyoruz. Onu kravatsız görmedik. Güler yüzüyle etrafa pozitif enerji veriyor. Böyle insanlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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(AA)

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