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Vanlı gençler, yaban kuşlar için doğaya ekmek ve mısır bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 10:45 | Son Güncelleme

VAN'da yaşayan 3 genç, dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban kuşlar için doğaya ekmek ve mısır bıraktı.

VAN'da yaşayan 3 genç, dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban kuşlar için doğaya ekmek ve mısır bıraktı.
Recep Taylan Sönmez, Azad Koşar ve Diyar Müftüoğlu adlı Vanlı gençler, Van- Bitlis Karayolu'nda yiyecek arayan kuşları görünce etkilendi. Harekete geçen 3 genç, kendi imkanlarıyla yaban kuşlar için 200 somun ekmek ve 20 kilo mısır aldı. Gençler evde haşlayarak hazırladıkları mısırlar ile ekmekleri, kiraladıkları bir araçla Van Gölü sahilindeki Van-Bitlis Karayolu'na giderek kuşların yoğun olarak bulunduğu noktalara bıraktı. Yaptıkları bu çalışmadan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Recep Taylan Sönmez, kuşlara karşı ayrı bir sevgisinin olduğunu belirterek, "Kendi imkanımızla fırından 200 somun ekmek ile evimizde kaynattığımız 20 kilo mısırı kuşlara götürdük. Kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklarla birlikte doğada aç kalan kuş türleri için ekmek ve mısır bıraktık. Bu faaliyet bizleri inanılmaz mutlu etti. Yol boyu bizi gören vatandaşlar da çok mutlu oldular. Herkesin hayvanlara karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bu karayolunu kullanan her duyarlı vatandaş, evlerindeki ekmek kırıntılarını getirse bu kuşlar aç kalmaz" dedi.

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