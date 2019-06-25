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Vanlı kardeşlere İzmir'de sünnet düğünü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 10:23 | Son Güncelleme

İZMİR'e epilepsi hastası oğulları Arda Sinan'ın (5) tedavisi için Van'dan gelen aileye, İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği aracılığıyla hem ev temin edildi hem de baba İsmail Sinan'a iş bulundu.

Vanlı kardeşlere İzmir'de sünnet düğünü

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'e epilepsi hastası oğulları Arda Sinan'ın (5) tedavisi için Van'dan gelen aileye, İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği aracılığıyla hem ev temin edildi hem de baba İsmail Sinan'a iş bulundu. İzmir'deki tedavisi devam eden minik Arda ve ağabeyi Yasin (10) için bir de sünnet düğünü yapıldı. Küçük Arda sünnet düğününde büyük mutluluk yaşadı.
Van'dan yaklaşık 2 yıl önce İzmir'e gelen İsmail Sinan (40) ve Nazlı Sinan (31) çifti, iki çocuklarıyla birlikte zorlu koşullarda yaşam mücadelesi verdi. Van'da 8 ay ilaç tedavisi gören, 1 ay da yoğun bakımda kalan epilepsi hastası Arda'nın ailesi, İzmir'e geldiklerinde önce Limontepe semtindeki bir gecekonduya yerleşti. Minik Arda, rutubetli ve hijyenik olmayan bir ortamda sürekli nöbet geçirdiği için Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği, aileye erzak gibi temel ihtiyaçların karşılanması için destek verirken, Bornova Belediyesi de geçici pansiyonlara yerleşmelerini sağladı. Tedavisi halen devam eden Arda, şimdi derneğin kendilerine temin ettiği evde yaşıyor. İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği, epilepsi hastası Arda ve ağabeyi Muhammed Yasin Sinan için bir sünnet düğünü organize etti. Arda Sinan, dernek üyeleri ve yakınlarının katıldığı düğünde ağabeyi Yasin ile birlikte davul zurna eşliğinde oynadı.
Arda ve ailesinin İzmir'de zorlu yollardan geçtiğini anlatan İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan, ailenin nihayet düzenli bir yaşama geçtiğini dile getirdi. Dernek olarak baba İsmail Sinan'a bir iş bulduklarını söyleyen Ozan, "Babaya bir iş bulduk, benzin istasyonunda pompa görevlisi oldu. Dernek üyelerimizden birine ait depo olarak kullanılan alanı boşaltarak, temizleyip boyadık. Tüm eşyaları alıp ailenin rahatlıkla kullanabileceği bir ev haline getirdik. Belli aralıklarla erzak desteğimize devam ediyoruz. Arda ve ağabeyinin sünnet yaşı gelmişti. Onlar için bir düğün organize ederek çocukların mutlu olmasını sağladık. Masrafların tamamını bizim karşıladığımız organizasyonda yaklaşık 150 kişiye yemek verildi. Arda'nın çok mutlu vakit geçirdiği bir düğün oldu" diye konuştu.

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Vanlı kardeşlere İzmir'de sünnet düğünüVanlı kardeşlere İzmir'de sünnet düğünüVanlı kardeşlere İzmir'de sünnet düğünüVanlı kardeşlere İzmir'de sünnet düğünü

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