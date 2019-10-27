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Vapur beklerken kalp krizi geçirip öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 11:43 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iskelede vapur beklediği sırada kalp krizi geçiren Erdem Köksal (65), hayatını kaybetti.

Vapur beklerken kalp krizi geçirip öldü

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iskelede vapur beklediği sırada kalp krizi geçiren Erdem Köksal (65), hayatını kaybetti.
Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Karşıyaka Vapur İskelesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Erdem Köksal, Karşıyaka- Alsancak seferini yapan vapuru beklediği sırada fenalaştı. Köksal'ın fenalaştığını görenler, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, Köksal'ın kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği belirlendi. Köksal'ın, geçen aylarda açık kalp ameliyatı olduğu ve damarlarına stent takıldığı öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından Köksal'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Vapur beklerken kalp krizi geçirip öldü

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