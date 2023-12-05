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VAPUR SEFERLERİ 5 ARALIK 2023: Vapur seferleri iptal mi, İstanbul'da Şehir Hatları çalışıyor mu? Saatleri ve kalkış noktaları...

05.12.2023 08:09 | Son Güncelleme:
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Vapur seferlerinin iptal edilip edilmediği merak konusu olurken Şehir Hatları'ndan konuya dair bir son dakika açıklaması geldi. Yayımlanan duyuruya göre Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacak. Birçok kişi internette, "Vapur seferleri iptal mi, İstanbul'da Şehir Hatları çalışıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 5 Aralık 2023 Salı günü vapur sefer saatleri ve kalkış noktaları...

VAPUR SEFERLERİ 5 ARALIK 2023: Vapur seferleri iptal mi, İstanbul'da Şehir Hatları çalışıyor mu? Saatleri ve kalkış noktaları...

"Vapur seferleri iptal mi?" sorusunun yanıtı, İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Şehir Hatları'ndan konuya dair olarak açıklamada bulunuldu. İşe ve okula gidecek vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Vapur seferleri ile ilgili yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Şehir Hatları vapur seferleri ekranı ve yayımlanan duyuru...

vapur seferleri iptal mi

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? (5 ARALIK 2023 SALI)

Vapur seferleri hakkında Şehir Hatları'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır.

Sefer tarifesi aşağıdaki gibi olacaktır.

Bilgilerinize sunarız."

Paşabahçe Vapuru 12 yıl sonra ilk seferini yaptı  - Genel - İstanbul - Beyoğlu

VAPUR SEFERLERİNDE DEĞİŞİKLİK!

Bebek
Kalkış		 Küçüksu
Kalkış		 Anadolu Hisarı
Kalkış		 Bebek
Varış
07:00 07:10 07:15 07:25
07:30 07:40 07:45 07:55
08:00 08:10 08:15 08:25
08:30 08:40 08:45 08:55
09:00 09:10 09:15 09:25
09:30 09:40 09:45 09:55
10:00 10:10 10:15 10:25
10:30 10:40 10:45 10:55
11:00 11:10 11:15 11:25
11:30 11:40 11:45 11:55
12:00 12:10 12:15 12:25
12:30 12:40 12:45 12:55
13:00 13:10 13:15 13:25
13:30 13:40 13:45 13:55
14:00 14:10 14:15 14:25
14:30 14:40 14:45 14:55
15:00 15:10 15:15 15:25
15:30 15:40 15:45 15:55
16:00 16:10 16:15 16:25
16:30 16:40 16:45 16:55
17:00 17:10 17:15 17:25
17:30 17:40 17:45 17:55
18:00 18:10 18:15 18:25
18:30 18:40 18:45 18:55
19:00 19:10 19:15 19:25
19:30 19:40 19:45 19:55
20:00 20:10 20:15 20:25

Paşabahçe Vapuru 12 yıl sonra ilk seferini yaptı  - Genel - İstanbul - Beyoğlu

ŞEHİR HATLARI VAPUR SEFERLERİ DUYURU EKRANI

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