VAPUR SEFERLERİ 5 ARALIK 2023: Vapur seferleri iptal mi, İstanbul'da Şehir Hatları çalışıyor mu? Saatleri ve kalkış noktaları...

"Vapur seferleri iptal mi?" sorusunun yanıtı, İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Şehir Hatları'ndan konuya dair olarak açıklamada bulunuldu. İşe ve okula gidecek vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Vapur seferleri ile ilgili yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Şehir Hatları vapur seferleri ekranı ve yayımlanan duyuru...
Vapur seferleri hakkında Şehir Hatları'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Değerli yolcularımız,
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır.
Sefer tarifesi aşağıdaki gibi olacaktır.
Bilgilerinize sunarız."
|Bebek
Kalkış
|Küçüksu
Kalkış
|Anadolu Hisarı
Kalkış
|Bebek
Varış
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|20:15
|20:25
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