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Vapurdaki akılalmaz olaydan yeni görüntüler: Çakmakla saçlarını yakmıştı! Meğer öncesinde de... 'Uzun saçlı insanlara...'

20.09.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz’da iskeleye yanaşan vapurda oturan M.E.A.'nın (14) arkasından yaklaşarak saçını yakan N.Ç.'nin (52) yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olayın öncesinde yaşananlar dikkat çekti. Görüntülerde, M.E.A. elleriyle saçını söndürmeye çalışırken ikili arasında yaşanan arbede de görüldü. N.Ç.'nin ifadesinde, geçmiş dönemde uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını, kullandığı psikoloji ilaçlarını içmediğinden kendine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Akıllara durgunluk veren olay, 9 Eylül Cumartesi günü saat 08.35 sıralarında Sarıyer'den Beykoz'a giden vapurda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vapur iskeleye yanaştığı sırada oturduğu yerden kalkan N.Ç. (52), önünde oturan erkek yolcu M.E.A.'nın (14) arkasından geçerken, cebinden çıkardığı çakmakla saçlarını yaktı.

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Saçının yandığını fark eden M.E.A. panikle yerinden kalkarak elleriyle yanan saçını söndürdü. Ardından N.Ç. ile aralarında arbede yaşandı. İhbar üzerine iskeleye polis ekipleri geldi. Ekipler, M.E.A. ve N.Ç.'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

N.Ç. polis merkezinde verdiği ifadesinde, geçmiş dönemde uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını, kullandığı psikoloji ilaçlarını içmediğinden kendine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söyledi. N.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

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YENİ GÖRÜNTÜLER

Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeni görüntülerde M.E.A'nın vapurda otururken şüpheli N.Ç. vapura biniyor. M.E.A'ya yaklaşan N.Ç, eğilerek bir şeyler söylüyor. Sonrasında gencin arkasına geçip elindeki şişeyle vurma hareketi yapıyor.

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M.E.A'nın arkasında bir koltuğa oturan N.Ç. bir süre sonra da M.E.A'nın saçlarını yakıyor. Saçlarının yandığını fark eden M.E.A., saçlarını söndürmeye çalışırken, saçlarını yakan N.Ç.ile aralarında arbede yaşanıyor. (DHA)

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Beykoz saç

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