HABER

Vapurdan atlayan adamı can simidiyle kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 15:30 | Son Güncelleme

 KADIKÖY-EMİNÖNÜ seferini yapan yolcu vapurundan bir kişi denize atladı.

Vapurdan atlayan adamı can simidiyle kurtardı

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY-EMİNÖNÜ seferini yapan yolcu vapurundan bir kişi denize atladı. Denizde çırpınan kişiyi, yakınında bulunan teknedeki bir görevli, can simidi atarak kurtardı. Kıyıya çıkartılan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kadıköy’den Eminönü’ye giden yolcu vapuruna binen 64 yaşındaki Tuncay C., vapur Eminönü açıklarına geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle denize atladı. Denizde çırpınmaya başlayan adamın yardımına o sırada yakınında bulunan teknedeki görevli Ahmet Kemerbaşı yetişti. Teknedeki can simidini atan Kemerbaşı, onu denizden çıkartarak tekneye aldı. Tekneyle Kabataş İskelesi’ne götürülen Tuncar C., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürdü.

DENİZDE GÖRDÜK KURTARMAK İÇİN CAN SİMİDİ ATTIK
Ahmet Kemerbaşı, "Vapurdan intihar amaçlı, bilinçli olarak kendisi atlamış. Biz denizde gördük ve kurtarmak için can simidi attık. Can simidini kullanarak tekneye aldık. Sonra da sahile getirdik" dedi.

(FOTOĞRAF)

Vapurdan atlayan adamı can simidiyle kurtardıVapurdan atlayan adamı can simidiyle kurtardıVapurdan atlayan adamı can simidiyle kurtardı

Çığlık sesleriyle uyandılar! Ankara'da kan donduran gece Çığlık sesleriyle uyandılar! Ankara'da kan donduran gece
Tilkinin ısırdığı ineğin kuduz testi pozitif çıktıTilkinin ısırdığı ineğin kuduz testi pozitif çıktı
Çayda kaybolan liseli Murat'ın cansız bedenine ulaşıldıÇayda kaybolan liseli Murat'ın cansız bedenine ulaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Yeni banka kuruldu

Yeni banka kuruldu

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.