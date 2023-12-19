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  4. Var Mısın Yok Musun yarışmasının Tony'si yıllar sonra ortaya çıktı! Tony Tezer son hali ile görenleri şaşırttı

Var Mısın Yok Musun yarışmasının Tony'si yıllar sonra ortaya çıktı! Tony Tezer son hali ile görenleri şaşırttı

19.12.2023 11:23 | Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın bir döneme damga vuran 'Var Mısın Yok Musun' isimli yarışmasıyla tanınan Tony Tezer Tezulaştıran sosyal medyada yeniden gündem oldu. Nursel Ergin, Hakan Hatipoğlu, Hanzade Durmuş, Merve Oflaz, Furkan Dede ve Mevlüt Acaroğlu gibi birçok kişinin tanınmasına vesile olan bu yarışma ile hafızalara kazınan Tony Tezer'in değişimi görenleri şaşırttı.

Bir döneme damga vuran ve yayınlandığı süreçte reyting rekorları kıran 'Var Mısın Yok Musun' birçok kişinin ekran önü kariyerinin de başlamasına vesile oldu. 2007 - 2010 yılları arasında izleyiciyi ekran başına kilitleyen 'Var Mısın Yok Musun' yarışmasının unutulmayan yarışmacılarından biri de Tony Tezer Tezulaştıran oldu.

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Program boyunca kusursuz yabancı dili ile adından söz ettiren Tony Tezer Tezulaştıran, Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı Yalan Dünya'nın bir bölümünde konuk oyuncu olarak da yer almıştı.

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TONY TEZER'İN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Tony Tezer, vücut geliştirme ile ilgileniyor.

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Tezer'in sosyal medya hesabını ziyaret eden vatandaşlar şaşkın ise kısa süreli şaşkınlık yaşıyor.

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Var Mısın Yok Musun ile tanınan Tony Tezer Tezulaştıran'ın son hali ve yaşına rağmen yaptığı kaslı vücut görenlerin ağzını açık bıraktı.

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