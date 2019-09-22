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Vardiya çıkışı kaza yapan maden işçisi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 12:36 | Son Güncelleme

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, vardiya çıkışı otomobiliyle elektrik direğine çarpan maden işçisi yaşamını yitirdi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Merzifon Yeni Çeltek Maden İşletmesinde işçi olarak çalışan Muhammed Öztürk'ün (39) kullandığı 60 HZ 226 plakalı otomobil, Cevizdibi Mahallesi'nde yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Araçta sıkışan Öztürk, Suluova Belediyesi İtfaiyesi kaza kırım ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. 112 Acil Servis ekibi, Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Madencinin cenazesi Suluova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dört çocuk babası Muhammed Öztürk'ün 12 yıllık maden işçisi olduğu, vardiya çıkışı evine gitmek isterken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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Suluova Vardiya çıkışında kaza yapan maden işçisi hayatını kaybetti

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