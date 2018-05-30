Varislerden kurtulmanın doğal yolları

Bacak bacak üstüne atmak, uzun süre hareketsiz kalmak, obezite gibi durumlar varis problemlerine neden olabilir. Hastalığın ilk aşamalarında semptomların şiddetini azaltbilir, varisli damarların ilerlemesini önleyebilirsiniz. Ve bu yöntemlerin çoğunu evde yapabilirsiniz.

Varisi evde doğal yollarla tedavi edebilirsiniz! İşte çözümler...

1 / 8 Domates çekirdekleri Domates tohumları, aspirine benzer özelliklere sahip ve kan pıhtılarını önlemek ve kan akışını iyileştirmek için bir antikoagülan (pıhtılaşmaya karşı) olarak çalışan salisilik asit içerir. Ayrıca, domatesler, hücre zarlarımızda yoğunlaşan ve hücrelerimizdeki lipitlere zarar veren likopen açısından zengindir. Cilde uygulandığında hasarlı damarların görünümünü azaltır. Küçük parçalar halinde 2 domatesi doğrayın. (Çekirdeklerini kaybetmemeye çalışın) Pürüzsüz bir karışım haline gelene kadar birkaç saniye karıştırın. En az 2 ay boyunca günde 3-4 kez cilt üzerinde uygulayın.

2 / 8 Zeytinyağı Varisli damarların tedavisi söz konusu olduğunda kan dolaşımının artması şarttır. Zeytinyağı cilde uygulandığında damarların boyutunu azaltacak, kan akışını normale döndürecektir. Zeytinyağı ayrıca yüksek oranda esansiyel yağ asitleri, E vitamini ve mineral içerir. Omega-3 yağ asitlerinin yüksek içeriğine bağlı olarak, kanın damarlardan geçmesini sağlar ve vanaların işlevini geri yükler. Bir kaseye biraz zeytinyağı ekleyin ve ısıtın. Pamuklu ped kullanarak cildinize ılık yağ ile birkaç dakika masaj yapın. En az 2 ay boyunca günde iki kez tekrarlayın.

3 / 8 Sarımsak, limon ve zeytinyağı Sarımsak, kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili birçok durum için kullanılır. Sarımsak, kan dolaşımını iyileştirme yeteneğine sahip sülfür bileşikleri olan allisin ve ajoen üretir. İltihaplı kan damarlarının önlenmesine ve kan pıhtılarının önlenmesine katkıda bulunurlar. Sarımsak, varsili damarların şişmesini ve bunların neden olabileceği rahatsızlığı azaltmak için ideal olan çok güçlü anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Limonlar C vitamini, B6, A, E, folat, niasin, tiamin, riboflavin, pantotenik asit, bakır, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, çinko, fosfor ve protein bakımından yüksektir. Çok miktarda C vitamini, hücrelerin serbest radikallere zarar vermesine ve oksidatif hasarı önlemesine yardımcı olur. 10 diş sarımsağı havada dövün. Macunu temiz bir kavanoza koyun ve üzerine 3 limonun suyunu ve 4 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Bir gece bekletin. Pamuklu ped kullanarak, etkilenen bölgeye en az bir ay boyunca günde iki kez uygulayın.

4 / 8 Kırmızı biber Kırmızı biber varis için mucize bir tedavi olarak kabul edilir. C vitamini ve bioflavonoidlerin (alerji, virüs gibi iltihaplı durumları tedavi etmek için kullanılan bir antioksidan) zengin bir kaynağıdır. Pıhtıları ve varisli damarları azaltmaya ve tedavi etmeye yardımcı olur. Bir bardak sıcak suya 1 çay kaşığı kırmızı biber tozu ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı 1 ila 2 ay boyunca günde 3 kez için.

5 / 8 Elma sirkesi, aloe vera ve havuç Elma sirkesi çok fazla protein, enzim ve faydalı bakteriye sahiptir. Elma sirkesinin kan pıhtılarını, kolesterolü ve kan basıncını azaltabildiği ortaya çıkmıştır. Aloe vera jeli ayrıca akneye neden olan bakterileri öldüren salisilik asit ve diğer antiseptik bileşikleri de içerir, bu da onu cilt için mükemmel bir temizleyici yapar. Ayrıca, cildin bariyerini güçlendirmek için birlikte çalışan mineraller, enzimler, antioksidanlar ve A, C ve E vitaminleri ile doludur. Havuçlar, çeşitli vitamin ve mineraller, özellikle A vitamini (beta-karoten), biyotin, K vitamini, potasyum, kükürt ve B6 vitamini içerir. Hasar durumunda cilt dokusunu onarmaya yardımcı olurlar. Bir orta ya da büyük havuç alın ve rendeleyin. Bir süzgeç alın ve rendelenmiş havuç suyunu bir kaseye süzün. Aynı kaseye 1 yemek kaşığı aloe vera jeli ve elma sirkesi ekleyin. Karıştırın. Bir pamuk ped alın ve bir ay boyunca günde en az 3 kez cilde uygulayın.

6 / 8 Lahana Lahana, çözünmez lif, beta-karoten, vitaminler - B1, B6, K, E ve C ve kalsiyum, iyot, magnezyum, demir ve sülfür gibi bir dizi mineral içerir. Lahana, etkilenen bölgeye temas ettiğinde gözeneklerden damarlara ulaşırlar ve kanın pıhtlaşmasını önlerler. 3 yaprak lahana alın ve çok küçük parçalara gelecek şekilde doğrayın. Daha sonra bunları blendere koyun ve karıştırın. Suyunu süzün ve günde en az 3 kez uygulayın.

7 / 8 Kadife çiçeği Kadife çiçeği antienflamatuardır. (iltihapla savaşan ilaç) Ve enfeksiyonlara ve iltihaplara karşı savaşabilir. Ciltte emildikten sonra, genişlemiş damarların boyutunu azaltmak ve etkilenen bölgelerde kan akışını aktive eder ve yatıştırır. Bunu bir merhem olarak cilde masaj yapmak ağrıyı hafifletir. Bir fincanı kadife yapraklarıyla doldurun. 4 bardak suyu 5 dakika kaynatın ve yaprakların bulunduğu fincana dökün. Soğumasını bekleyin. Pamuklu bir bez alın, karışıma daldırın ve etkilenen bölgeye uygulayın. 1 ila 2 ay boyunca günde birkaç kez uygulayın.