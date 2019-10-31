Varşova’da Türk iş adamı ile Wlochy ilçesi Belediye Başkanı rüşvetten tutuklandı

Varşova’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren, aynı zamanda alışveriş merkezi, otel gibi milyonlarca Euro değerinde pek çok yatırıma sahip Türk iş adamı Sabri Bektaş, Wlochy ilçe Belediye Başkanı Artur Wolczacki ile birlikte rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tedbir amaçlı olarak 3 aylığına tutuklandı. Polonya Yolsuzluk Karşıtı Merkez Büro (Centralne Biuro Antykorupcjyne-CBA) Sözcüsü Temistokles Brodowski, şüphelilerin bir süredir takipte olduğunu belirterek konuya ilişkin, “Sabri Bektaş kendi aracıyla, Artur Wolczacki de makam aracıyla olmak üzere zıt yönde ilerleyerek birbirlerine yaklaştı. İki araç yan yana geldiği zaman şüpheliler hızlarını yavaşlatarak araçların camlarını açtı. Bu esnada Sabri Bektaş içinde 200 bin zlotynin (45 bin Euro) bulunduğu paketi Wolczacki’nin aracının camından içeri attı. İki şahıs daha sonra kendi yönlerinde ilerleyip olay yerinden uzaklaştı.” ifadelerini kullandı. Tüm bu yaşananlar esnasında CBA’nin izlemede olduğunun altını çizen Brodowski, ekiplerin bu şahısların peşine düştüğünü belirtti. Brodowski, CBA görevlilerinin, Wlochy Belediye Başkanı Artor Wolczacki’yi kayın validesinin evinin garajında verilen parayı saklamaya çalışırken yakaladığını, Bektaş’ın ise bir restoranda gözaltına alındığını söyledi.

İş adamı Sabri Bektaş’a mahkemede Lopuszanska Caddesi’ndeki inşaata ilişkin belediyece alınacak idari kararlarda lehinde görüş bildirmesi için Wlochy Belediye Başkanı Artur Wolczacki’ye 200 bin zloty vermek, Wolczacki’ye ise rüşvet almak suçlaması yöneltildi. Yine CBA’nın iddiasına göre Bektaş daha önce de Wolczacki’ye 200 bin zloty (45 bin Euro) ödeme yaptı. Kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler çıkarıldıkları Varşova Yerel Mahkemesi tarafından tedbir amaçlı olarak 3 aylığına tutuklandı.

Bektaş’ın şirketini dolandırıcılar ele geçirmeye çalışmıştı

Sabri Bektaş’ın milyonlarca Euro değerindeki şirketini geçtiğimiz aylarda da dolandırıcılar üzerlerine geçirmeye çalışmıştı. Bektaş bu gelişme üzerine Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliği’nden yardım istemiş, Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro da konuyu incelemesi için Varşova Bölge Savcılığı ve Temyiz Mahkemesi’ne talimat vermişti. Öte yandan CBA operasyonunun ardından ülkede ana muhalefet partisi konumundaki Vatandaş Patformu’nun (Platforma Obyeatelska) adayı olarak Wlochy Belediye Başkanı seçilen Artur Wolczacki de parti yönetimi tarafından üyelikten atıldı.

