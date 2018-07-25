Vaser Liposuction hangi bölgelerde daha etkilidir?

Vaser liposuction ise ultrasanografik ses dalgaları kullanılarak vücudun çeşitli bölgelerinden yağ alınması işlemidir. Son teknoloji Vaser liposuction, yağları parçalar ve yağlar sıvı haliyle aspire edilir. Vaser liponun klasik liposuction yönteminden farkı, dalgalı yüzey görünümüne rastlanılmamasıdır.
Diyet ve spor yapmasına rağmen, bölgesel fazlalıklarından kurtulamayan 18 yaşından büyük herkes Vaser liposuction yöntemine başvurabilir. Düşük komplikasyon riski ile güvenli ve etkili bir yağ aldırma yöntemidir.
Daha çok vücudun karın, popo, kol, bacak, diz, yanak, gıdı, boyun, basen bölgesi, yanlar, kalça kasık içi bölgeler, kollar, baldırlar, ayak bilekleri, göğüs gibi bölgelerde uygulanır. Erkeklerde görülen jinekomasti yani meme büyümesi içinde oldukça ideal bir yöntemdir.
Daha Kıvrımlı Vücut Hatları
FDA onaylı vaser liposuction yönteminde kullanılan ses dalgaları, sadece yağ hücrelerini hedef alır, diğer yöntemlerin aksine bağ dokusu, damar ve sinirler gibi önemli dokulara zarar vermez. Bu sebeple diğer tekniklere oranla daha az morarma ve şişkinlik görülür.
Parçalanan yağla, özel kanüller aracılığıyla dışarı alınır. Diğer liposuction yöntemlerine göre, ısı veya diğer nedenlerden dolayı zarar görebiliyorken, vaser yönteminde ultrasonik ses dalgalarının kullanılması nedeniyle alınan yağlar zarar görmez. Alınan yağlar, istenildiğinde vücudun diğer bölgelerine yağ enjeksiyonu olarak kullanılabilir.
Operasyondan yaklaşık 1 hafta 10 gün önce bitki çayları, aspirin gibi ilaçlar, E vitamini ve bazı vitamin türleri kan sulandırıcı etkilerinden dolayı bırakılmalıdır. Ameliyattan 9-10 saat önce katı ve sıvı gıda alımı kesilmelidir. Alkol ve sigara tüketilmemelidir. Özellikle sigara kullanımı iyileşme sürecini uzatmaktadır.
Operasyon Sonrası Süreç
Operasyondan 2-3 gün sonra normal günlük yaşama dönebilmeniz mümkün. Sonuçların gözlenmesi ve ödemin atılması yaklaşık 1 ay sürer. 1 ayın sonunda gerçek sonuçları görebilirsiniz.
Operasyon sonrası 2-3 hafta boyunca korse kullanımı, etkiyi arttırmaktadır. Korseler özel olarak hazırlanan medikal korselerdir, kıyafetlerin altından belli olmaz. Yaz ayları için özel delikli, hava aldıran korse türlerini tercih edebilirsiniz. Vaser liposuction sonrası 1-2 gün içinde banyo yapılabilir.
Bu operasyon, meme büyütme, meme küçültme veya dikleştirme, karın germe, yüz germe gibi estetik ameliyatlar kombine edilebilir. Üstelik vaser teknoloji ile alınan yağlar bozulmadığı için, istenildiğinde vücudun diğer bölgelerine yağ enjeksiyonu yapılabilir.
Bu uygulama sonrasında diyete ve spora dikkat edilmediğinde kilo alımı gerçekleşebilir. Kilo alımı vücudun tüm bölgelerine eşit olarak dağılır, yağ oluşumu belirli bölgelerde toplanmaz.
Op. Dr. Alper Tuncel
** Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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