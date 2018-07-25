Vaser Liposuction hangi bölgelerde daha etkilidir?

Vaser liposuction ise ultrasanografik ses dalgaları kullanılarak vücudun çeşitli bölgelerinden yağ alınması işlemidir. Son teknoloji Vaser liposuction, yağları parçalar ve yağlar sıvı haliyle aspire edilir. Vaser liponun klasik liposuction yönteminden farkı, dalgalı yüzey görünümüne rastlanılmamasıdır.

Diyet ve spor yapmasına rağmen, bölgesel fazlalıklarından kurtulamayan 18 yaşından büyük herkes Vaser liposuction yöntemine başvurabilir. Düşük komplikasyon riski ile güvenli ve etkili bir yağ aldırma yöntemidir.

Daha çok vücudun karın, popo, kol, bacak, diz, yanak, gıdı, boyun, basen bölgesi, yanlar, kalça kasık içi bölgeler, kollar, baldırlar, ayak bilekleri, göğüs gibi bölgelerde uygulanır. Erkeklerde görülen jinekomasti yani meme büyümesi içinde oldukça ideal bir yöntemdir.

Daha Kıvrımlı Vücut Hatları

FDA onaylı vaser liposuction yönteminde kullanılan ses dalgaları, sadece yağ hücrelerini hedef alır, diğer yöntemlerin aksine bağ dokusu, damar ve sinirler gibi önemli dokulara zarar vermez. Bu sebeple diğer tekniklere oranla daha az morarma ve şişkinlik görülür.

Parçalanan yağla, özel kanüller aracılığıyla dışarı alınır. Diğer liposuction yöntemlerine göre, ısı veya diğer nedenlerden dolayı zarar görebiliyorken, vaser yönteminde ultrasonik ses dalgalarının kullanılması nedeniyle alınan yağlar zarar görmez. Alınan yağlar, istenildiğinde vücudun diğer bölgelerine yağ enjeksiyonu olarak kullanılabilir.