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Vatan gazetesi yayın hayatına bu manşetle son verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 07:34 | Son Güncelleme

Demirören Grubu'nun sahibi olduğu Vatan gazetesi kapandı. Gazete bugünkü baskısı ile yayın hayatına son verdi.

Vatan gazetesi yayın hayatına bu manşetle son verdi

Demirören Grubu'nun sahibi olduğu Vatan gazetesi kapandı. Çalışanlara da gazetenin kapandığı duyuruldu. Vatan gazetesi bugün son kez yayımlandı. Gazetenin son kez yayımlanan birinci sayfasında, Vatan gazetesinin Milliyet gazetesinin hafta sonu eki olarak basılacağı belirtildi. Gazetenin internet sitesinin ve e-gazete uygulamasının devam edeceği belirtildi.

Vatan gazetesi 2002 yılında kurulmuştu. Gazete 2011 yılında Demirören Grubu tarafından satın alınmıştı.

Kısa bir süre önce Habertürk gazetesi de basılı yayın hayatına son vermişti.

İşte kapanan Vatan gazetesinin son birinci sayfası:

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Anahtar Kelimeler:
Vatan Gazetesi demirören grubu

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