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Vatan Kargo çalışma saatleri: Vatan Kargo açılış ve kapanış saati nedir, Pazar günü açık mı?

09.11.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatan Kargo 2018 tarihinde İstanbul’da kurulan bir kargo firmasıdır. Vatan Lojistik Şirketi olarak da tanımlanan Vatan Kargo bünyesinde 800’den fazla şube, 6 ara transfer merkezi, 425’den fazla araç filosu, 19 bölge müdürlüğü ve 1190’dan fazla personel barındırır. Ülkemizin lider kargo taşımacılık firmaları arasında yer alan Vatan Kargo çalışma günleri nedir, mesai saatleri kaça kadar?

Vatan Kargo çalışma saatleri: Vatan Kargo açılış ve kapanış saati nedir, Pazar günü açık mı?

Vatan Kargo hem yurtiçi hem de yurtdışı kargo taşımacılık hizmeti sunan firmalardan biridir. Müşterilerine standart kargo hizmeti sunmanın yanı sıra öncelikli teslimat, akşam teslimat, gün içi teslimat, ekspres 24, sigorta, Kobi Kart gibi özel hizmetler de sunar. Bu sunulan hizmetler her bölge veya gönderi için geçerli değildir. Bu yüzden detaylı bilgi için size en yakın kargo şubesine gidebilir veya müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. Peki, Vatan Kargo çalışma saatleri nedir?

Vatan Kargo açılış saati nedir?

Vatan Kargo, Türkiye başta olmak üzere belirli ülkelere de kargo taşımacılık hizmeti verir. Vatan Kargo çalışma saatleri Türkiye genelinde bulunan tüm şubelerde benzerdir. Vatan Kargo açılış saati 08.30’dur. Vatan Kargo açılış saati bazı bölgelerdeki şubelerde farklılık gösterir ve açılış saati 08.00’dır. Vatan Kargo kapanış saati ise akşam 18.00’dır. Vatan Kargo kapanış saati bazı şubelerde 18.30’dur. Kargo ile ilgili işlemlerinizi mesai saatleri içerisinde şubelere giderek gerçekleştirebilirsiniz. Vatan Kargo hafta içi çalışma saatleri şu şekildedir:

  • Pazartesi: Sabah 08.30 - akşam 18.00
  • Salı: Sabah 08.30 - akşam 18.00
  • Çarşamba: Sabah 08.30 - akşam 18.00
  • Perşembe: Sabah 08.30 - akşam 18.00
  • Cuma: Sabah 08.30 - akşam 18.00

Vatan Kargo öğle arası saatleri içerisinde de müşterilerine hizmet vermeye devam eder. Öğle tatillerinde de kapalı olmadıkları için gönderilerinizi teslim etmek veya almak için şubeleri ziyaret edebilirsiniz.

Vatan Kargo cumartesi saat kaça kadar açık?

Türkiye genelinde Vatan Kargo çalışma günleri pazartesi-cumartesi günleri arasında hizmet verir. Vatan Kargo hafta sonu çalışma saatleri içerisinde şubeler cumartesi günleri de hafta içinde olduğu gibi sabah saat 08.30 ile akşam saat 18.00 arası açıktır. Haftanın 6 günü de mesai saatleri içerisinde kesintisiz bir şekilde gönderi alımı ve kargo dağıtımı devam eder.

Vatan Kargo pazar günü açık mı?

Vatan Kargo çalışma günleri içinde pazar günü yoktur, Vatan Kargo şubeleri pazar günleri açık değildir. Ayrıca dinî ve resmî bayramlarda da kapalıdır.

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