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  4. "Vatan sizlere minnettar" dedi, bir gün sonra kendisi vatan için şehit düştü!

"Vatan sizlere minnettar" dedi, bir gün sonra kendisi vatan için şehit düştü!

24.12.2023 00:51 | Son Güncelleme:
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın, dün şehit olan silah arkadaşları için Whatsapp durumundaki paylaşımı duygulandırdı. Şehit Aslan söz konusu durumdaki paylaşımda, 6 şehidin isimlerini yazarak, "Rabbim şehadetinizi kabul etsin. Vatan sizlere minnettar” dedi.

"Vatan sizlere minnettar" dedi, bir gün sonra kendisi vatan için şehit düştü!

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22) şehit düştü. Şehidin, Güney Kent Mahallesi’nde ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi. Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı. Ekiplerin yanı sıra Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da şehit evine giderek ailenin yanında oldu.

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Şehit Aslan’ın son whatsapp durumu ise görenleri duygulandı. Şehidin söz konusu durumdaki paylaşımda, 6 şehidin isimlerini tek tek yazarak, "Rabbim şehadetinizi kabul etsin. Vatan sizlere minnettar” yazdığı görüldü. Paylaşımın ardından kendisi de bir gün sonra vatan için şehit düştü.

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