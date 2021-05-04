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  4. Vatandaş da, itfaiye de çaresiz kaldı! İnatçı kedi herkesi yıldırdı

Vatandaş da, itfaiye de çaresiz kaldı! İnatçı kedi herkesi yıldırdı

04.05.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, herkesi saatlerce uğraşılmasına rağmen girdiği yerden bir türlü çıkmadı. Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin kediyi bulunduğu yerden çıkartması mümkün olmazken kedinin kendiliğinden çıkması beklenecek.

Sivas Şeyhşamil Mahallesi'nde bulunan bir sitede Mehmet Ali Çelik'e ait otomobilin içinden kedi sesinin geldiğini fark eden vatandaşlar durumu otomobilin sahibine haber verdi. Olay yerine gelen otomobil sahibi ve vatandaşlar saatlerce uğraşmasına rağmen yavru kediyi girdiği yerden bir türlü çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.

İNTERNETTEN KEDİ SESİ BİLE AÇILDI

Sivas Belediyesine ait itfaiye ekipleri de yavru kediyi çıkarmak için her yolu denese de bir sonuç alamadı. Herkesi yıldıran yavru kedinin girdiği yerden çıkması için internetten kedi sesi bile açıldı. Her şeye rağmen yavru kedi otomobilin motor kısmından çıkmadı.

''KENDİLİĞİNDEN ÇIKMASINI BEKLEYECEĞİZ''

Mehmet Ali Çelik, kedinin motor kısmına girdiğini ifade ederek, “Bugün öğleden sonra saat 3 gibi kedi aracın içerisine, motor kısmına girmiş. Saat 6’ya geliyordu ben buraya geldiğimde, komşular bana haber verdi arabanın içerisinde yavru kedi sesi geliyor diye. Kaputu açtığımızda kedi hareket ediyordu. Şu anda hala hareket ediyor. Bir sıkışma yok ama muhafazanın içerisinde kedi dışarı çıkamıyor. Yemesi için ufak bir ekmek parçası koyduk. İtfaiyeci arkadaşlar da geldi, müdahale ettiler. Onlar da dışarı çıkmasını sağlayamadı. Arabanın alt kartel muhafazasını ve davlumbazını söktük. Şimdi kendiliğinden dışarı çıkmasını bekleyeceğiz” dedi.

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(İHA)

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