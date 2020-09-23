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Vatandaşı tedirgin eden olay! Her gün onlarca balık ölüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 10:47 | Son Güncelleme

Bursa’da bir sulama göletinde meydana gelen balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti.

Vatandaşı tedirgin eden olay! Her gün onlarca balık ölüyor

Nilüfer ilçesinde sulama maksadıyla kullanılan gölette çok sayıda balık öldü. Her gün yeni ölümler meydana gelirken, yetkililerde sudan numune alarak inceleme başlattı. Çevre dernekleri gölete gelerek drone ile inceleme yaptı. Ölen balıkların büyüklüğü dikkat çekerken, bazı balıkların can çekişmesi görüntülendi.

Çalı Çevre ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emre Karagöz, “Şu an gölete su taşıyan derenin kenarındayız. Bu dere Atlas’tan Çalı’ya uzanan kollarla baraja ulaşıyor. Barajda son zamanlarda çok az su var. Bu dere üzerinde hidroelektrik santralinden kaynaklı bölge halkı kaygılıydı. Geçtiğimiz günlerde balık ölümleri ile karşı karşıya kaldık. Baraja belirli aralıklarla geldiğimizde düzenli ölümlerin yaşandığına şahitlik ettik. Şu anda arkamızda görülen suda maalesef onlarca balık öldü. Bu balıklar büyük ve bizi korkutuyor. Bu bölgede yaşayan insanların bahçeleri var ve bu bahçelerde domates, biber üretiyorlar. Meyve ağaçları var. Biz bu su ile mahsullerimizi suluyoruz. Suyumuza zarar gelmesinden endişeliyiz” dedi.

Konu ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yetkililerin geldiğini belirten Karagöz, “Yetkililer sudan numune aldılar, ama sonucu daha paylaşmadılar. Onlardan da cevap bekliyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın müdahale etmesini istiyoruz. Burası Nilüfer ovasına su taşıyan bir gölet. Aşağıda Alaaddinbey, Tahtalı, Yaylacık, Ürünlü’ye kadar tarımsal faaliyet yapılıyor ve buradaki sular taşınıyor. Bugün balıkları öldüren şey insanlara da geçmesinden korkuyoruz. Oradaki sebze ve meyvelerden yiyen Bursalıların hayatı da tehlikedeyse bu büyük sıkıntı oluşturur. Biz deremizde yaşayan balıkların ölmesinden tedirginiz” diye konuştu.

(İHA)

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