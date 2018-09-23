"Vatandaşın parasını PKK terör örgütüne harcadılar"

Daha sonra Yüksekova Polisevi'nde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Kurum, burada yaptığı konuşmada, Hakkari'nin farklı kültürlerin bir arada bulunduğu en önemli kentlerden biri olduğunu söyledi.

HAKKARİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Buradaki belediyeler vatandaşa harcaması gereken bedelleri aldılar, götürdüler PKK terör örgütüne harcadılar, dağa götürdüler. Türkiye Cumhuriyeti devleti buna müsaade edemezdi ve etmedi de." dedi.

Hendek siyasetinde terör örgütünün kente çok büyük zararlar verdiğini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Buradaki belediyeler vatandaşa harcaması gereken bedelleri aldılar, götürdüler PKK terör örgütüne harcadılar, dağa götürdüler. Türkiye Cumhuriyeti devleti buna müsaade edemezdi ve etmedi de. Olaya el konuldu. 9 şehidimiz oldu ama onlara da gereken cevabı en net şekilde verdi. Bu, işin terör boyutu. Sonrasında da ne yapılması gerekiyordu? Bakanlığımıza bağlı birimler ve kayyumlarımız sahada net bir şekilde yapılması gerekenleri yaparak vatandaşların hizmetine sunmak için çalışmalarını başlattı. 3 bin 60 konut inşasına başlandı. Bunun içinde okulu, camisi, taziye evi, altyapı ve sosyal donatı anlamında her şey var."

Kurum, heyetleriyle buraları ziyaret ettiklerini belirterek, "Buraların ilk etaplarını önümüzdeki yılın ilk aylarında, diğer etapları da kısım kısım 2019'ta tamamlamayı hedefliyoruz. Sadece bunları yapmadık. Birçok altyapı, içme suyu, kanalizasyon, atık su işleri yapıldı. İlçede altyapı adına bir şey yoktu, bunların inşaatları başladı ve süreç içinde tamamlanacak." diye konuştu.