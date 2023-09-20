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  4. Vatandaşlar fark etti! Polis harekete geçti: 3 bin euroya anlaşmışlar

Vatandaşlar fark etti! Polis harekete geçti: 3 bin euroya anlaşmışlar

20.09.2023 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan’ın Sisam Adası’na geçme hazırlığında olan 6 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin Sisam adasına geçmek için organizatörlerle 3 bin euroya anlaştıkları öğrenildi.

Vatandaşlar fark etti! Polis harekete geçti: 3 bin euroya anlaşmışlar

Olay saat 20.00 sıralarında Kuştur mevkiinde bulunan Adagöl Mesire Alanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Adagöl’de piknik yapan vatandaşlar, mesire alanının denize kıyısı olan bölümündeki kayalıklarda şüpheli davranışlar sergileyen 6 kişi fark etmeleri üzerine durumu polise bildirdi.

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POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTILAR

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekiplerini karşılarında gören düzensiz göçmenler kaçmaya başladı. Bu sırada düzensiz göçmenlerden biri kayalıklardan yuvarlanarak yaralandı. Sol omzunda kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde de sıyrıklar oluşan düzensiz göçmen ambulansla hastaneye kaldırılırken diğerleri gözaltına alındı.

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3 BİN EUROYA ANLAŞLAR

Geçici kimlik belgesiyle İzmir’de yaşadıkları belirlenen düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan’ın Sisam Adası’na geçmek için organizatörlere kişi başı 3 bin euroya anlaştıkları öğrenildi. Düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi’ne gönderilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın göçmen

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