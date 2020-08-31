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Vatandaşlar gölge aradı! Sivas'ta termometreler 42 dereceyi gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 19:46 | Son Güncelleme

Rekor sıcakların yaşandığı Sivas’ta termometreler 42 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan Sivaslılar serinlemek için gölge aradı.

Vatandaşlar gölge aradı! Sivas'ta termometreler 42 dereceyi gösterdi

Sivas’ta mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar Sivaslıları bunalttı. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçüldü. Termometreler ise 42 dereceyi gösterdi.

TARİHİ BİR SICAKLIK YAŞANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günümüze kadar 31 Ağustos tarihlerinde ölçülmüş en uç sıcaklık 33.5 derece olurken ortalama en yüksek sıcaklık ise 27.6 derece olarak belirlenmişti. Sivas’ta tarihi bir sıcaklıkta yaşanmış oldu.

Sıcaktan bulanan Sivaslılar serinlemek için gölge aradı. Ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışan Sivaslılar, yaşanan sıcakların Sivas şartlarında normal olmadığını belittiler.

Aşırı sıcaklara rağmen Fırın gibi sürekli sıcak ortamlarda çalışanlar ise ekmek parası için sıcağa katlanmak zorunda olduklarını söyledi. (İHA)

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