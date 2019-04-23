Trump bu kez vize aşımı yapan ülkelere taktı!

Trump, pazartesi günü imzaladığı uyarı notuyla, ABD'de kısa süreli vize alıp vize süresinden uzun kalan kişilerin en çok hangi ülkelerden geldiklerinin saptanmasını istedi. Zira Trump, vize süresini aşma oranının en yüksek olduğu ülkelerin vatandaşlarının ABD'ye girişlerini sınırlandırma ve hatta askıya almayı değerlendiriyor.

ABD Başkanı'nın incelenmesini istediği cezalandırma yöntemleri şunlar:

Bu ülkelerin vatandaşlarına verilen vize sayısında kısıtlamaya gitmek.

Bu ülkelerin vatandaşlarına verilen vizelerin süresini daha da kısaltmak.

Bu ülkelerin vatandaşlarından ABD'ye seyahat edebilmeleri için daha fazla belge talep etmek.

Ülkeye girişte yabancılardan bir tür kefalet parası almak ve ülkeyi terk ederlerken geri ödemek.

Trump'ın uyarı notu, yönetime, göçle mücadele kapsamında vize süresini aşmaları sınırlandırmanın yollarını bulmaları için talimat niteliğinde. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İçgüvenlik Bakanı Kevin McAleenan'a Trump'ın 'gemi azıya almış' diye nitelediği vize aşımlarıyla mücadelenin etkin yollarını bulmaları emredildi. Bu iki bakanlıktan 120 gün içinde tavsiyelerini iletmeleri talep edildi.