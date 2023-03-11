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  4. Vatandaşların ihbarı sonrası ekipler teyakkuza geçti! "Denizin içinde görünüyordu"

Vatandaşların ihbarı sonrası ekipler teyakkuza geçti! "Denizin içinde görünüyordu"

11.03.2023 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, sahilde ceset ihbarı yapılması üzerine ekipler harekete geçti. Dalgıçların uzun süren uğraşlarına rağmen denizde ve kıyı hattında ceset bulunamazken, hava şartları nedeniyle çalışmalar durduruldu. Çalışmaların yarın sabah devam edeceği öğrenildi.

Vatandaşların ihbarı sonrası ekipler teyakkuza geçti! "Denizin içinde görünüyordu"

Zeytinburnu sahilde deniz yüzeyinde ceset görüldüğü iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı. Uzun süre devam eden aramalar, hava şartları nedeniyle bir sonraki güne ertelendi.

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Kazlıçeşme Sahili'ndeki kayalıklarda oturanlar iddiaya göre saat 17.00 sıralarında deniz yüzeyinde ceset gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine sahile polis ekibi sevk edildi. Çevredekilerden alınan bilgiler doğrultusunda çalışma yapan ekipler, dalgıçların da olay yerine gelmesi ile arama başlattı. Dalgıçların uzun süren uğraşlarına rağmen ceset bulunamazken, hava şartları nedeniyle çalışmalar durduruldu. Çalışmaların yarın sabah devam edeceği öğrenildi.

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"HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI BULAMADILAR"

Cesedi gören ve ekiplere haber veren Yaşar Okan, "Ceset oradaydı, denizin içinde görünüyordu. Yarım saat sonra ekipler geldi. Ceset gözden kayboldu. Dalgıçlar denize girdi. Hava şartlarından dolayı maalesef bulamadılar." dedi. (DHA)

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Zeytinburnu ceset

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