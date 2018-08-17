Vatikan ABD'deki kiliselerde yaşanan çocuk istismarını kınadı

VATİKAN (AA) - Vatikan Basın Ofisi Müdürü Greg Burke, ABD’nin Pennsylvania eyaletinde yüzlerce Katolik rahibin binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkmasıyla ilgili, "Vatikan, çocukların cinsel istismarını kesin surette kınamaktadır." dedi.

Vatikan Basın Ofisi Müdürü Burke, yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin Pennsylvania eyaletinde yüzlerce Katolik rahibin binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduğunun bildirildiği tahkikat jürisi raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Burke, "Bu hafta kamu ile paylaşılan Pennsylvania’daki raporla ilgili, bu korkunç suçlar karşısında duyguları ifade edebilecek sadece iki kelime var, utanç ve üzüntü." ifadelerini kullandı.

- "Vatikan, çocukların cinsel istismarını kesinlikle kınıyor"

Vatikan'ın Pennsylvania'daki jürinin çalışmalarını ve ortaya çıkan raporu büyük bir ciddiyetle ele aldığını belirten Burke, "Vatikan, çocukların cinsel istismarını kesin surette kınamaktadır. Raporda tanımlanan istismarlar suçtur ve ahlaki olarak da kınanması gerekir. Bu tür davranışlar, mağdurları haysiyet ve inançlarından mahrum bırakarak güvenlerine ihanet etmektir." değerlendirmesinde bulundu.