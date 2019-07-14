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Vatikan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 13:19 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş: - "Milletimizle gerçekten gurur duyuyoruz. Görüşlerimiz farklı olabilir ama hepimiz demokrasiye ve hukuk devletine sahip çıkmalıyız. Demokrasilerde darbe girişimi asla kabul edilemez" - "Müttefiklerimizden beklentimiz, Türkiye ile daha fazla empati kurmalarıdır. Darbeden yana değil demokrasiden yana tavır almak önemli"

MADRİD (AA) - Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Türk milletinin 3 yıl önce "muhteşem bir direnişle" darbe girişimini engellediğini belirterek "Demokrasilerde darbe girişimi asla kabul edilemez" dedi.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği rezidansında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Vatikan nezdindeki büyükelçiler, diplomatlar, akademisyenler ve basın mensupları katıldı.

Büyükelçi Göktaş, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin 3 yıl önce "muhteşem bir direnişle darbe girişimi engellediğini" söyledi.

Göktaş, "Milletimizle gerçekten gurur duyuyoruz. Görüşlerimiz farklı olabilir ama hepimiz demokrasiye ve hukuk devletine sahip çıkmalıyız. Demokrasilerde darbe girişimi asla kabul edilemez." dedi.

Darbe girişiminde bulunanların ana kadrosunun terör örgütü FETÖ mensupları olduğunu vurgulayan Büyükelçi Göktaş, "Müttefiklerimizden beklentimiz, Türkiye ile daha fazla empati kurmalarıdır. Darbeden yana değil demokrasiden yana tavır almak önemli." diye konuştu.

Göktaş, FETÖ'nün din, eğitim, diyalog gibi kavramların tümünü örgütün karanlık emellerine ulaşmayı sağlayacak bir araç olarak telakki ettiğine dikkati çekerek "Her şeyi mübah addediyorlar. Şeffaf değiller. Üç yıl önce silahlı şiddete başvurmaktan, halka kurşun sıkmaktan çekinmedikleri de görüldü." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler arasında 1980'li yıllardan beri tanıdığı yakın arkadaşı Erol Olçok'un da olduğuna vurgu yapan Büyükelçi Göktaş, şunları söyledi:

"15 Temmuz'un üçüncü yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Sevgili dostum Erol Olçok da onlardan biriydi. 16 yaşındaki oğlu ile birlikte o gece köprüye yürüyenler arasındaydı. Darbecilerin kurşunlarıyla şehit oldular. Onları rahmetle yad ediyorum."

Etkinlik kapsamında, 15 Temmuz'daki darbe girişimine direniş esnasında şehit düşen 251 vatandaş için saygı duruşunda bulunulurken, o gece yaşananları özetleyen bir video da gösterildi.

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