KADIN

Vazektomi hakkında doğru bilinen yanlışlar! Cinsel hayatı etkiliyor mu?

Op. Dr. Seval Taşdemir Op. Dr. Seval Taşdemir
SAĞLIK HABERLERİ  | 24.09.2018 12:00 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, bu hafta vazektomi konusunu kaleme aldı.

Vazektomi hakkında doğru bilinen yanlışlar! Cinsel hayatı etkiliyor mu?

Son yıllarda oldukça tercih edilen doğum kontrol yöntemlerinden birisi de vazektomidir. Bu yöntem erkeğin sperm hücrelerinin testise geçmesini engeller ve bu sayede %100 koruma sağlar. Kalıcı bir doğum kontrol yöntemi olarak bilinen vazektomi özellikle Avrupa ve Amerika’da sık tercih edilmektedir. Vazektomi ile ilgili pek çok şehir efsanesi olduğu için ülkemizde çok hızla yaygınlaşmayan bu doğum kontrol yöntemi ile ilgili mitler ortadan kalktıkça kişilerin bu yönteme ilgisi de artmaktadır.

Vazektomi Nasıl Yapılır?

Vazektomi lokal anestezi ile ayakta yapılabilen kolay bir işlemdir. İşlem sonrasında hastanede kalmaya gerek yoktur. Kişi günlük hayatına kısa sürede döner. Operasyon öncesinde testislerin üzerindeki deri uyuşturulur ve buradan kesi atılır. Atılan küçük kesiden içeri girilerek sperm kanalları bağlanır. Kanallar bağlandıktan sonra operasyon tamamlanmış olur. Vazektomi operasyonundan sonra yaklaşık olarak 3 ay boyunca sperm kanallarında sperm bulunabilir. Bu nedenle operasyondan hemen sonra korunma başlamaz. 3 ay sonunda kişinin sperm testi yaptırması gerekir. Eğer test sonucunda meni içerisinde sperm hücresi görülmezse doğum kontrol yöntemi işlevini yerine getirmiş demektir. Bu testten sonra kişi korunmasız cinsel ilişkiye girebilir. Vazektomi sadece bir doğum kontrol yöntemidir. Sizi cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korumaz. Bu hastalıklardan korunmak için mutlaka prezervatif kullanmak gerekir.

Vazektomi Sonrası Geri Dönüş Olur mu?

Vazektomi kararından önce kişinin çocuk istemediğinden emin olması önemlidir. Çünkü bu operasyondan sonra kişi fikrini değiştirirse çocuk sahibi olabilmesi için yeniden operasyon geçirmesi gerekir. Geri dönüş ameliyatına ne kadar erken karar verilirse başarı ihtimali de o kadar yüksek olur. İlk beş yıl içerisinde geri dönüş şansının yüksek olduğu operasyondan eğer çok daha sonra vazgeçerseniz tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olabilirsiniz.

Vazektomi Cinsel Hayatı Etkiler mi?

Vazektomi sonrasında kişinin hayatındaki tek ve en büyük değişiklik artık meni içerisinde sperm hücresinin olmamasıdır. Bu durum dışında fiziksel olarak hiçbir değişiklik olmaz. Sertleşme sorunu, erken boşalma ya da cinsel isteksizlik gibi durumların vazektomi ile kesinlikle alakası yoktur.

Op. Dr. Seval Taşdemir
Kadın Hastalıkları, Doğum
ve Tüp Bebek Uzmanı
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Anahtar Kelimeler:
vazektomi doğum kontrol yöntemi

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