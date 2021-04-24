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Vebitcoin CEO'sundan tepki çeken paylaşım: Panik yok

24.04.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklaması sonrası başlatılan operasyonda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan şirketin CEO'su İlker B.'nin 2 yıl önce Karadağ'dan vatandaşlık aldığı öğrenildi. Sorgusu süren İlker B.'nin gözaltı işlemleri sürürken, dün saat 21.43’te sosyal medya hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti. İlker B.'nin "Vebitcoin batmadı. Panik yapmayın arkadaşlar” paylaşımına çok sayıda tepki geldi.

Vebitcoin CEO'sundan tepki çeken paylaşım: Panik yok

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra şirketin CEO'su İlker B. dün akşam gözaltına alındı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Bu sabah ise şirketin 3 çalışanının daha gözaltına alındığı açıklandı.

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KARADAĞ VATANDAŞLIĞI ALMIŞ

Şirketin CEO'su İlker B.'nin 2 yıl önce Karadağ'dan vatandaşlık aldığı öğrenildi. 'Baron' lakabıyla tanınan İlker B. ile diğer 3 kişinin emniyetteki ifadeleri sürüyor.

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'PANİK YOK' TWEET'İ

Şirketin CEO'su İlker B.'nin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgusu sürüyor. İlker B.'nin gözaltı işlemleri sürürken, dün saat 21.43’te kendi ismiyle atılan twette, "İnsanlarımızın herhangi bir şekilde rahat etmeyi istemiyorlar. Türkiye'nin kripto dünyasında kayda değer bir pazar derinliğini yakaladığını görünce, ABD başkanı Biden, hemen sermaye geliri vergisi çıkardı. Sakin olun her şey yolunda, PANİK YOK!!#kriptoparalar #vebitcoin #Thodex” ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca Vebitcoin’de yatırım yapan bazı kişiler yine Twitter üzerinden sorun yaşadıklarını ve dolandırıldıklarını söyledi. Yine aynı isimle saat 03.24 bir tweet daha atılarak, "Vebitcoin batmadı. Panik yapmayın arkadaşlar” paylaşımı yapıldı.

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Bu paylaşım üzerine bazı müşteriler, "Sistemi kapatmak müşterinin özgürlüğünü kısıtlamak, niye o zaman", "Batmadıysa böyle bir şeye niye gerek duydunuz?” diye tepkilerini dile getirdi.

DHA

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Muğla Kripto para

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