Vebitcoin sahibi İlker Baş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi…

Muğla merkezli Vebitcoin internet sitesinin sahibi İlker Baş’ın şirketi 50 bin TL sermaye ile kurduğu ancak 12 bin 500 TL kasaya koyduğu, daha sonra şirket sermayesini 1 milyon TL’ye yükselttiği ancak 950 bin TL’sini sonradan kasaya koyacağını taahhüt ettiği öğrenildi.

İLKER BAŞ KİMDİR?

İlker Baş'ın yaşı, memleketi ve hayat hikâyesine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. İlker Baş, Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. unvanlı şirketi Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2017’de kurdu.

4 senelik şirketinin adresini devamlı değiştiren İlker Baş, ilk başta şirketi "Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 29A Menteşe, Muğla" adresinde kurdu. Ardından "Emirbeyazıt Mahallesi Avcılar Sokak No: 5/7 Menteşe, Muğla" adresine şirket merkezini taşıyan İlker Baş, en son da "Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi A Blok No: 10/2 Menteşe, Muğla" adresini şirket genel merkezi olarak gösterdi.

50 BİN LİRA SERMAYE İLE KURULDU

Şirket kuruluşunda 50 bin Türk lirası sermaye beyan eden İlker Baş, yalnızca 12 bin 500 Türk lirasını kasaya koydu. Kalan tutarı da 24 ay içinde şirketin kasasına koymayı taahhüt eden İlker Baş, 2020’de sermaye artırımı kararı aldı. 50 bin Türk lirası olan sermayesini 1 milyon Türk lirasına çıkarıldı.