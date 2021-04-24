Vebitcoin sahibi İlker Baş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi…

Muğla merkezli Vebitcoin internet sitesinin sahibi İlker Baş’ın şirketi 50 bin TL sermaye ile kurduğu ancak 12 bin 500 TL kasaya koyduğu, daha sonra şirket sermayesini 1 milyon TL’ye yükselttiği ancak 950 bin TL’sini sonradan kasaya koyacağını taahhüt ettiği öğrenildi.
İlker Baş'ın yaşı, memleketi ve hayat hikâyesine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. İlker Baş, Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. unvanlı şirketi Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2017’de kurdu.
4 senelik şirketinin adresini devamlı değiştiren İlker Baş, ilk başta şirketi "Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 29A Menteşe, Muğla" adresinde kurdu. Ardından "Emirbeyazıt Mahallesi Avcılar Sokak No: 5/7 Menteşe, Muğla" adresine şirket merkezini taşıyan İlker Baş, en son da "Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi A Blok No: 10/2 Menteşe, Muğla" adresini şirket genel merkezi olarak gösterdi.
Şirket kuruluşunda 50 bin Türk lirası sermaye beyan eden İlker Baş, yalnızca 12 bin 500 Türk lirasını kasaya koydu. Kalan tutarı da 24 ay içinde şirketin kasasına koymayı taahhüt eden İlker Baş, 2020’de sermaye artırımı kararı aldı. 50 bin Türk lirası olan sermayesini 1 milyon Türk lirasına çıkarıldı.
Fakat ödenmiş olan 50 bin TL sermayenin geri kalan 950 bin Türk lirası 24 ay içinde ödeneceğini taahhüt edildi.
GÖZALTINA ALINDI
23 Nisan 2021 Cuma akşamı faaliyetlerini durdurduğunu açıklayan Vebitcoin’de CEO İlker Baş, gözaltına alındı. Kripto para borsası Thodex’in sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçmasıyla başlayan sürece Muğla merkezli Vebitcoin.com da katıldı.
Faaliyetlerine içine girdiği finansal zorluktan ötürü son verdiğini açıklayan Vebitcoin’den "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız.” açıklaması yapıldı.
Muğla’nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde oturan Vebitcoin'in Ceo'su İlker Baş’ın villasına iki kişi duvardan atlayarak girmek istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunan Baş’ın evine gelen ekipler, iki kişiyi gözaltına aldı. Vebitcoin’e para yatırdıkları öğrenen ve gündemdeki olumsuz gelişmelerin ardından İlker Baş’la konuşmaya geldiklerini açıklayan şüpheliler, ‘’Kendisine zarar vermedik’’ savunmasını yaptı. Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan hakkında işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.
CEO İLKER BAŞ GÖZALTINA ALINDI
Bu esnada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu duyuran kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke ettiğini açıkladı. Villasına 2 kişinin girmeye çalışmasının arksından eşi ve 2 çocuğu ile beraber Menteşe ilçe merkezindeki evine taşınan İlker Baş, polis ekiplerince gözaltına alındı.